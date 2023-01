Donna investita da un'auto ad Aosta, è grave

Una sessantottenne di Aosta è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Parini dopo essere stata investita da un'automobile insieme a un'altra donna. I medici si sono riservati la prognosi.

L'incidente è avvenuto stamane in via Parigi, nel capoluogo regionale. Dopo l'incidente l'automobilista non è fuggito e si è fermato per prestare aiuto. Del'accaduto si occupa la polizia locale.