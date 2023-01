Credito, Confidi Centro Nord lancia i finanziamenti diretti

Finanziamenti diretti senza ricorsi agli istituti di credito e "con tempi di erogazione estremamente rapidi": è quanto propone da oggi Confidi Centro Nord (nata il primo gennaio 2021 dalla fusione tra Confidi Valle d'Aosta e Confidi Centro) a tutti i suoi soci titolari di partita Iva.

Si tratta di finanziamenti di natura chirografaria, per i quali non viene quindi chiesta alcuna garanzia ipotecaria. Il tasso è fisso per tutta la durata dell'operazione, "va dal 4% all'8,5%, determinato in basse al rating e alla durata del prestito", ha detto in conferenza stampa Giorgio Mafrica, responsabile dell'area nord di Condifi Centro Nord. Gli importi sono compresi tra 20 mila e 50 mila euro, "ma con possibilità in futuro di importi anche superiori" e la scadenza va da tre fino a sette anni, "comprensivi di eventuale preammortamento".

Secondo Pierre Noussan, presidente di Confidi Centro Nord, "si tratta del prodotto giusto al momento giusto. Sappiamo oggi cosa significa avere difficoltà per accedere al credito e il nostro prodotto è la soluzione per tutte quelle esigenze che possono manifestarsi".

Il finanziamento diretto, ha precisato Mafrica, può servire per "investimenti futuri o per ottenere semplicemente liquidità.

Nel primo caso, grazie alla legge regionale 21/2011, sarà possibile ottenere un abbattimento della quota interessi fino al 75%".

L'iniziativa ha già visto il plauso dei rappresentanti di Adava e Confindustria Valle d'Aosta.