Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy assume presidenza

(ANSA) - AOSTA, 25 GEN - Già vicepresidente della Giunta precedente, Luigi Bertschy ha assunto l'incarico di presidente della Regione Valle d'Aosta "facente funzioni" dopo le dimissioni di Erik Lavevaz. Oltre al suo assessorato (Sviluppo economico, formazione e lavoro) prenderà anche l'interim dell'assessorato all'Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile.

Bertschy, 57 anni, di Hone, eletto nelle fila di Alliance valdotaine, dovrà guidare la Giunta in amministrazione ordinaria per i prossimi 60 giorni, periodo nel quale o si formerà una nuova maggioranza in grado di sostenere un nuovo Governo oppure si sancirà il ritorno alle urne. Secondo indiscrezioni, Bertschy e il consigliere Renzo Testolin (Union valdotaine) - già presidente della Regione ad interim dal 16 dicembre 2019 al 21 ottobre 2020 - sono i favoriti per ricevere l'incarico di formare una nuova maggioranza. (ANSA).