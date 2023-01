Energia, al via alleanza tra Bf e Cva per l'agrivoltaico

Un nuovo impianto agrivoltaico nelle aree di proprietà di Bonifiche Ferraresi a Jolanda di Savoia, nel Ferrarese, in grado di produrre 100 megawatt di energia. È questo il progetto al centro dell'alleanza sottoscritta alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; del segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo; dell'amministratore delegato di BF, Federico Vecchioni e dell'amministratore delegato di Cva- Compagnia Valdostana delle Acque, Giuseppe Argirò.

"Le recenti alleanze siglate da BF con primari soggetti italiani leader nei loro settori di riferimento e i conseguenti progetti hanno come obiettivo quello di sviluppare tutte le potenzialità offerte dalla diversificazione delle attività agro-industriali e al loro efficientamento - ha osservato Vecchioni -: anche in questo caso la partnership con Cva permetterà inoltre di sviluppare tecnologie inerenti al comparto agrivoltaico e alla sua applicazione, finalizzata alla valorizzazione dei rendimenti dell'asset agricolo negli interessi degli azionisti".

"Il fatto che questo impianto sia il primo in Italia conferisce un nuovo un primato a Regione Emilia-Romagna - ha detto Bonaccini - e spero apra una strada non solo sul nostro territorio ma anche nel Paese. Noi dobbiamo da un lato difendere l'agricoltura in una regione che è prima in Europa per numero di Igp e Dop, con ben 44 riconoscimenti, e dall'altro dobbiamo garantirci che la spinta verso la transizione ecologica sia la più rapida possibile. Quello di oggi - ha concluso - è un progetto pilota, che grazie ad una interazione tra pubblico e privato può essere molto importante".

Con questa intesa, ha concluso Argirò. "Cva intende sviluppare ulteriori 150 megawatt di energia fotovoltaica e consolidare gli obiettivi del piano strategico del gruppo, con lo scopo di raggiungere un mix equilibrato di produzione esclusivamente da fonti rinnovabili e una ridistribuzione del profilo di rischio".