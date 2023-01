Capitale cultura 2025, Aosta è tra le dieci città in lizza

La città di Aosta è tra le dieci rimaste in lizza per aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della cultura 2025. Lo ha annunciato il sindaco Gianni Nuti in Consiglio Comunale. Le candidate al titolo erano inizialmente 16, tra le quali una commissione ministeriale ha definito la 'short list' in cui rientra Aosta con il progetto 'Aostae città plurale'. L'audizione, in cui la città presenterà la propria candidatura, è in programma il prossimo 20 marzo.