Cortometraggi a scuola, in 40 mila partecipano a Cactus edu

Prenderà il via mercoledì primo febbraio 2023, fino al 6 marzo 2023, in 2.200 scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione italiane 'Cactus Edu, progetto di educazione all'immagine e al linguaggio dell'audiovisivo, realizzato da Long Neck Doc Et, che propone esperienze e laboratori per alunni e docenti.

Tramite la fruizione di "cinema di qualità", il percorso promuove esperienze di educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva, attraverso l'uso dei linguaggi dell'audiovisivo e del cinema. Il progetto si sviluppa attraverso azioni diversificate, il cui fulcro è il concorso cinematografico per cortometraggi internazionali (fiction, non-fiction e animazione) nel quale gli alunni sono invitati a formare le "giurie scuole".

I cortometraggi sono a disposizione via streaming gratuito, on demand, alle classi che sono iscritte al progetto, divisi in tre fasce d'età (sezione 3+, sezione 8+, sezione 11+).

"L'obiettivo trasversale a tutte le attività proposte - spiega l'ideatore del progetto, Alessandro Stevanon - è quello di accompagnare gli alunni verso l'acquisizione di una postura, di fronte agli schermi, che sia gradualmente più consapevole, gettando le basi per una fruizione autonoma e sicura dei contenuti audiovisivi, e favorendo al contempo strumenti per l'innovazione didattica".

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, gli studenti iscritti sono 5.308.