Alliance valdotaine-VdaUnie, 'reunion' questione di valori

"La ricostituzione dell'area autonomista non è una questione di priorità, ma è soprattutto una questione di condivisione di valori, progetti e idee". Lo dichiarano, in una nota, Alliance Valdotaine e VdA Unie, "accoglie con interesse il manifesto Orgueil valdôtain" che sarà diffuso alla Fiera di Sant'Orso..

"Si tratta di un contributo che rafforzerà politicamente il nostro impegno per la ricomposizione degli autonomisti - aggiungono - e il cammino che abbiamo appena iniziato con l'Union Valdotaine. Auspichiamo, pertanto, che il fermento che caratterizza questo periodo possa finalmente portare alla creazione di uno spazio di riflessione e di elaborazione comune, rispettoso delle sensibilità e dei percorsi di ciascuno e finalizzato a rilanciare l'azione politico-amministrativa della Valle d'Aosta".