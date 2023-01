Mail bombing a Ordine contro giornalista, solidarietà Asva

(ANSA) - AOSTA, 23 GEN - "Per mettere in difficoltà i giornalisti e cercare di fermare il loro lavoro non erano sufficienti le 'querele bavaglio' e ora nascono le 'segnalazioni disciplinari bavaglio', nuovo strumento a costo zero e per questo ancora più insidioso. Lo denuncia l'Associazione stampa valdostana precisando che il fenomeno si verifica "anche a causa della compiacenza, ancorché inconsapevole, degli organismi di autodisciplina dell'Ordine dei giornalisti".

Il caso riguarda una giornalista nei cui confronti è stato avviato un procedimento disciplinare "nonostante si sia limitata a fare il suo mestiere". Procedimento che nei giorni scorsi è stato archiviato. "Tutto è nato - si legge - da una serie di segnalazioni fotocopia, arrivate nella forma del 'mail bombing' all'Ordine e al consiglio di disciplina stesso. La collega è stata ritenuta 'colpevole' di aver scritto dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 e degli operatori sanitari che non si erano sottoposti alla vaccinazione. Il caso è stato portato alla disciplinare da un gruppo organizzato di cittadini, contrari alla certificazione vaccinale, che ha preso di mira la collega più volte, anche con plateali 'comizi' in piazza, e che poi ha puntato il dito contro di lei con questa formula finora inedita".

Secondo l'Asva "in caso di segnalazioni (anche anonime) in forma di copia-incolla, il consiglio di disciplina dovrebbe fare un'immediata riflessione sulla loro attendibilità: in questo caso, non solo le segnalazioni non sono finite nel cestino, ma il fascicolo che ne è nato è stato analizzato e non è stato archiviato. Il consiglio di disciplina ha proceduto, affidando l'istruttoria a un collegio di tre giornalisti, a convocare la collega, costringendola a impiegare tempo e denaro in una difesa da accuse manifestamente infondate, a rivolgersi a un legale.

L'archiviazione del procedimento è più che mai tardiva e la sola sua apertura crea un precedente grave". (ANSA).