Pnrr: Anac bacchetta Regione, gara da 875 mila euro non conforme

(ANSA) - AOSTA, 21 GEN - Per partecipare a una gara d'appalto i professionisti devono essere iscritti al proprio ordine professionale. Così l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione), ritenendo non conforme alla legge parte della documentazione di gara per l'affidamento in Valle d'Aosta dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all'esecuzione dei progetti in ambito Pnrr.

A chiedere il parere di precontenzioso (numero 617 del 20 dicembre 2022) sulla procedura aperta da Inva spa in qualità di Centrale unica di committenza per la Regione è stato l'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Valle d'Aosta. L'importo a base di gara è di 875 mila euro.

La documentazione della gara prevede tra i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti che il gruppo di lavoro sia costituito da "due avvocati liberi professionisti iscritti all'ordine degli avvocati e con esperienza maturata negli ambiti oggetto del servizio, di cui almeno un cassazionista; tre ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui due almeno iscritti all'albo della professione". Ma - riporta Anac citando il codice appalti - i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale "devono essere iscritti presso i competenti ordini". La ratio è di "filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico".

Inoltre c'è "un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, segnatamente quelle legali e quelle di tipo tecnico". Anac ha invece ritenuto senza fondamento altri due rilievi mossi dall'ordine professionale (la "violazione del principio di concorrenza" e l'"indeterminatezza dell'oggetto della procedura"). (ANSA).