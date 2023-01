Freddo polare in Valle d'Aosta, temperature fino a -23 gradi

E' arrivato il freddo in Valle d'Aosta: dopo settimane di temperature quasi miti, quelle che si registrano in queste ore sono "ampiamente sotto la media della stagione", confermano dall'Ufficio meteo regionale. Guardando alle località turistiche, i valori minimi registrati oggi sono -19,1°C a Cogne (Cretaz), -17 a Cervinia, -15,7 a La Thuile, -13,1 Courmayeur. Scendendo ad Aosta, la colonnina di mercurio si è fermata a -7,9 °C, a Saint-Vincent -7,4. Ai 3.480 metri di quota del ghiacciaio di Plateau Rosà, sul Cervino, alle 9 di stamane c'erano -23°C.

Nel fine settimana in Valle d'Aosta il cielo sarà abbastanza soleggiato con nuvole alte. Sabato "temperature minime in lieve calo tranne nel fondovalle, massime in lieve calo nelle valli e in lieve aumento in montagna", domenica invece "in lieve aumento tranne le minime nelle valli". "Almeno per una settimana - fanno sapere i previsori - sono attese temperature abbastanza fredde".