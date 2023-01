Pour l'Autonomie, non disponibili a risolvere problemi altrui

Pour l'Autonomie, "pur promuovendo e interpretando i valori, le idee e le azioni e gli interventi a sostegno dell'assetto e del rispetto del fondamento autonomista", "non ha intenzione di partecipare a nessun incontro che abbia l'intento di risolvere questioni interne ad altri Movimenti". E' quanto si legge in una nota del Movimento politicoche fin dall'ottobre 2020 è all'opposizione del Governo Lavevaz. "Il nostro Gruppo consiliare, sin dall'inizio della legislatura, ha sottolineato e ribadito - prosegue la nota - la nostra disponibilità a dialogare per risolvere la crisi politica, con serietà e coerenza, cercando soluzioni ai problemi che ha costantemente portato in discussione nelle varie sedute del Consiglio Regionale. In questa direzione è e sarà improntata l'azione del nostro Movimento".