Giornata Memoria, medaglie d'onore a sei internati

In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio, la regione Valle d'Aosta consegnerà la medaglia d'onore ai familiari di sei internati che sono nel frattempo deceduti. Si tratta di: Aldo Colosso (internato in Germania nel campo di concentramento Stammlager VI A Hemer in Vestfalia), Lorenzo Liscidini (campo di concentramento Lager IV D), Pasquale Mantova (internato in Jugoslavia), Michele Perron (campo di concentramento Stammlager XVII/A), Riccardo Roux (campo di concentramento Bezeichnung-M Stammlager XI B) e Clemente Fortunato Seris (campo di concentramento Stalag XI B Fallingbostel). La cerimonia è in programma alle 17, nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale, ad Aosta.

Nella stessa giornata, dalle 8.30 alle 12.30, al Théâtre de la Ville di Aosta, è prevista la proiezione del film, rivolto alle scolaresche, dal titolo "Nuit et Brouillard": interverranno la docente presso l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sylvie Lindeperg, e il Presidente dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, Corrado Binel.