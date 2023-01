Scialpinismo, Coppa del Mondo Giovani arriva a Crevacol

La Valle d'Aosta ospiterà per la prima volta una tappa della Coppa del Mondo Giovani di scialpinismo: la gara si svolgerà sabato 11 e domenica 12 febbraio nella stazione sciistica di Crévacol, a Saint-Rhémy-en-Bosses. Due le prove in programma che assegneranno il punteggio per il circuito iridato. La prima gara è l'Individual Race, la seconda è il Vertical. Le categorie che gareggeranno saranno Under 18 e Under 20 e, in contemporanea, sarà organizzata una gara Fisi per le categorie Under 12, Under 14 e Under 16. L'evento è organizzato dallo Sci Club Gran San Bernardo.