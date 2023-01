'Pedinate ad Aosta da uno sconosciuto', allarme sui social

Pedinate di sera da un uomo sconosciuto, ad Aosta: è quanto raccontano di aver subito nei giorni scorsi almeno due giovani donne, postando sui social anche foto dell'uomo che le avrebbe seguite.

"Correre per arrivare a casa? Non ho parole! Alle 22.00 non si può più uscire da sola...Mi ha seguito fino a casa! Pensavo che Aosta fosse una città tranquilla", scrive una giovane pubblicando la foto di un uomo, felpa grigia e cappuccio.

Un'altra donna, postando un'altra foto che ritrae da lontano apparentemente lo stesso uomo, appoggiato a una ringhiera in una stradina deserta, aggiunge: "La stessa persona ha seguito mia sorella ieri sera verso le 22. Visto che non si tratta di un episodio isolato sarebbe più opportuno rivolgerci alle forze dell'ordine".

Nessuna segnalazione in tal senso risulta arrivata alla polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. Le forze dell'ordine raccomandano, in casi di simili, di telefonare immediatamente al numero unico di emergenza (112).