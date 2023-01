Machet, sconforto e amarezza per decisione Lavevaz

"Ho preso atto con sconforto e amarezza delle decisioni del presidente Lavevaz. Capisco le sue motivazioni. Per la Valle d'Aosta è una tristezza infinita".

Così la presidente dell'Union valdotaine, Cristina Machet, commenta la decisione di Lavevaz di rimettere il mandato.

Il Comité fédéral dell'Union valdotaine per il momento ha 'congelato' le dimissioni. Se ne discuterà di nuovo domani pomeriggio in una riunione convocata dal direttivo unionista alle 17,30. Nel frattempo la 'corrente' che fa capo al capogruppo in Consiglio Valle, Aurelio Marguerettaz, ha chiesto che venga rinviata la riunione del Conseil fédéral convocata per lunedì prossimo ad Aosta.