Industria: boom Musumeci spa nel 2022, +35% fatturato

Cresce nel 2022 del 35% il fatturato e del 15% l'Ebidta di Musumeci spa, azienda specializzata nella produzione di opere d'arte raffinate, progetti di stampa fotografica di altissima qualità e pubblicazioni di lusso, che ha sede ad Aosta. Si tratta dei dati migliori rispettivamente dal 2003 e dal 2013 "a conferma degli sforzi di ammodernamento e innovazione mirati a trasformare l'azienda aostana da esclusivo atelier di stampa a realtà capace di gestire un progetto nella sua totalità, dall'ideazione alla stampa", come si legge in una nota.

"Competenza e creatività sono le due colonne portanti del cambiamento. L'innovazione di Musumeci e la sua carica rinnovatrice segnano un nuovo passo confermato dai numeri di andamento che risultano in crescita nonostante le difficoltà del momento" sottolinea Michele Biza, amministratore unico di Musumeci S.p.A. e di Genoud Arts Graphiques di Losanna.

L'azienda aostana si è affacciata anche in nuove nicchie di mercato: l'editoria - anche nel bacino Medio Orientale - e il packaging nel Nord America. "Questi due settori - aggiunge Biza - risultano oggi trainati non solo a livello economico, ma anche come drivers di sviluppo imprenditoriale. La collaborazione con realtà internazionali ci consente di migliorare ogni giorno il nostro approccio al lavoro cogliendo le sfide del settore e mettendo in atto nuove strategie di sostenibilità ambientale e dei processi produttivi. Un trend che intendiamo consolidare e incrementare quest'anno".