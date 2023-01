Riunione fiume del Comité Uv, 'siamo in alto mare'

Riunione fiume del Comitè fédéral dell'Union valdotaine in serata. Al centro della discussione la mozione per il riassetto della maggioranza da portare al Conseil fédéral in programma lunedì 23 gennaio ad Aosta. "Siamo ancora in alto mare", dice la presidente dell'Uv al termine dell'incontro, durato due ore e mezza, nella sede del Mouvement.

Permangono le fratture quindi nel direttivo dell'Uv su quale strada proporre alla base. Da un lato che c'è chi è a favore di un allargamento a Pour l'autonomie dell'attuale maggioranza, dall'altra chi guarda al centrodestra, strada che escluderebbe gli alleati del Pd ma non - è notizia di oggi - gli autonomisti di Av-Vda Unie.