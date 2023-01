Regione, cade il veto degli autonomisti su centrodestra

Cade il veto di Alliance valdotaine-Vda Unie a una maggioranza insieme alle forze del centrodestra, pur ritenendo prioritario un coinvolgimento di Pour l'autonomie. "Per quanto riguarda Alliance valdotaine-Vda Unie non ci sono veti" a Lega e Forza Italia "ma in coerenza del piano politico prima c'è la possibilità di allargare a un movimento autonomista", Pour l'autonomie, "anche perché riteniamo prioritaria la ricomposizione" dell'area, ha detto il coordinatore, Albert Chatrian, al termine di un incontro con la commissione politica dell'Union valdotaine.

Durante la riunione, durata poco meno di un'ora, "abbiamo messo in evidenza che si deve rafforzare anche il piano amministrativo. C'è un governo che lavora molto bene, una maggioranza che lavora ma che deve essere rafforzata. Abbiamo messo in evidenza la nostra posizione a seguito di un dibattito della nostra segreteria di ieri: non ci sono veti, ma la coerenza sul piano politico è che c'è una possibilità sicuramente prioritaria, un allargamento con un altro movimento autonomista, disposto a riscrivere anche un programma, a integrarlo, e poi decidere anche chi lo metterà a terra, in maniera più robusta e soprattutto più efficace". Tuttavia, sottolinea Chatrian, "l'incontro di oggi è stato principalmente politico", per tracciare un percorso della ricomposizione dell'area autonomista.

A inizio dello scorso dicembre, Av e Vda Unie-Mouv, in una nota affermavano invece "la convinzione che si debba perseguire l'obiettivo di portare a termine la legislatura seguendo la linea tracciata dalle forze autonomiste e progressiste".