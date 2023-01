Ospedale Aosta, a settembre ripartono lavori ampliamento

A settembre 2023 inizieranno i lavori relativi al primo stralcio della fase 3, quella relativa alla costruzione della centrali tecnologiche del nuovo presidio ospedaliero regionale. Lo annuncia, in una nota, è l'Assessore alla Sanità, Roberto Barmasse che, nei giorni scorsi lo ha comunicato al Ministero della Salute.

Ad inizio gennaio, come da cronoprogramma, la società capofila del raggruppamento di progettazione Cspe di Firenze ha trasmesso a Siv, società in house incaricata dalla Regione, e all'Assessorato gli elaborati di variante al progetto dell'ampliamento del complesso ospedaliero Parini, relativi al primo stralcio, che riguardano le centrali tecnologiche. "Di fatto questo passaggio costituisce la ripresa del percorso di ampliamento del polo ospedaliero regionale, interrotto nel 2013 a seguito dei ritrovamenti archeologici e costituisce un ulteriore sforzo nell'ambito del progetto complessivo di riqualificazione del sistema sanitario regionale che questa amministrazione ha intrapreso nel bel mezzo della pandemia e che sta portando avanti" ha aggiunto Barmasse.