Inflazione: ad Aosta prezzi cresciuti 8,6% in un anno

A dicembre l'inflazione ad Aosta è cresciuta dell'8,6% rispetto allo stesso mese del 2021 e del 0,9% rispetto al mese scorso. E' quanto emerge dall'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Nic) relativo al Comune di Aosta.

Gli aumenti maggiori nell'ultimo mese riguardano: mobili, articoli e servizi per la casa (+0,8), trasporti (+0,6), ricreazione, spettacoli e cultura (+3,6), servizi ricettivi e di ristorazione (+3,4). In diminuzione bevande alcoliche e tabacchi (-0,4). Rispetto al dicembre 2021 gli incrementi più rilevanti hanno interessato: abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+35,2), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+10,3), trasporti (+5,6), servizi ricettivi e di ristorazione (+4,8), mobili, articoli e servizi per la casa (+3,6).