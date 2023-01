Incendi: tre auto bruciate nella notte a Chatillon

Un incendio ha coinvolto nella notte tre auto parcheggiate a Chatillon. Nessuna persona è rimasta ferita nel rogo. I veicoli erano parcheggiati negli stalli di sosta in via Martiri della Libertà, di fronte a un edificio che è stato lambito dalle fiamme. Sul posto, 20 minuti dopo la mezzanotte, sono intervenuti sei vigili del fuoco professionisti con un'autobotte, un vigile del fuoco volontario di Chatillon e i carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento.

In base ai primi accertamenti, il rogo è divampato dalla parte posteriore di un'auto coinvolgendo le altre due. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte. I carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent sono in attesa della relazione dei vigili del fuoco: al momento non è esclusa l'origine dolosa. I tre veicoli coinvolti - una Fiat Panda, una Ford Fiesta e una Hyundai i20 - appartengono a due sorelle e alla loro madre, tutte residenti in alloggi della palazzina.