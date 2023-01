Beni culturali, quasi 600.000 visitatori in Vda nel 2022

Nel 2022 sono stati oltre 596.000 i visitatori di castelli e siti culturali di proprietà regionale in Valle d'Aosta. "Un risultato sorprendente - si legge in una nota - che supera di ben 70.000 unità il già lusinghiero risultato del 2019 e che mette in evidenza il forte potere attrattivo del patrimonio culturale regionale, sempre più vera e propria motivazione di viaggio durante l'intero arco dell'anno".

I castelli giocano un ruolo da protagonisti con un totale che si avvicina alle 350.000 presenze annue (il Castello di Fénis sfiora i 100.000 visitatori, seguito da Castel Savoia con 70.000 presenze) mentre i siti archeologici hanno registrato oltre 260.000 presenze (in primis il Teatro Romano con 85.000 ingressi, seguito dal Criptoportico Forense con poco meno di 77.000 ingressi).