Vigili del fuoco valdostani scioperano il 19 gennaio

(ANSA) - AOSTA, 15 GEN - L'organizzazione sindacale Conapo, ha indetto uno sciopero per giovedì 19 gennaio che interesserà i vigili del fuoco professionisti dalle 8 alle ore 10. "In ossequio alle normative vigenti - si legge in una nota - saranno rispettati gli obblighi di garanzia del soccorso tecnico urgente alla popolazione e in particolare il servizio di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici urgenti".

"Sarà uno sciopero 'silenzioso' - spiega Roberto Uva, segretario regionale Conapo - dal momento che garantendo i nostri servizi di soccorso, l'utenza e la popolazione valdostana non se ne renderanno conto, ma siamo sicuri che non passerà inosservato perché possiamo già affermare che sarà il primo di una lunga serie". Poi aggiunge: "La scelta si è resa necessaria affinché Governo e Amministrazione si rendano conto delle necessità e delle urgenze di risolvere le nostre istanze le quali hanno sostanziali ricadute sulla qualità del servizio pubblico che i vigili del fuoco garantiscono sempre e comunque, anche durante lo sciopero." "A luglio dell'anno passato gli impegni sottoscritti dal Presidente della Regione ci diedero l'illusione di poterci fidare - prosegue Luca Pison, membro di segreteria Conapo - e revocammo lo sciopero indetto per il 13 luglio, così facendo il concerto di Jovanotti poté avere luogo. Oggi, dopo 6 mesi da quell'incontro attendiamo ancora una bozza della norma volta all'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione per i vigili del fuoco e i forestali valdostani: questo disegno di legge avrebbe dovuto approdare in Consiglio Valle entro il 31 ottobre 2022". (ANSA).