Sanità: +35% di accessi al pronto soccorso durante festività

(ANSA) - AOSTA, 14 GEN - Sono stati 2.765 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Parini durante le festività natalizie, il 35% in più - fa sapere l'Usl - rispetto allo stesso periodo del 2021-2022. Dal 24 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023, sono stati presi in carico 776 codici bianchi (28,5%), 1.631 verdi (59%), 317 gialli (11%), 41 rossi (1,5%). Rispetto alla stagione precedente, i codici rossi sono cresciuti del 70%, quelli gialli del 52%. Le giornate con più accessi sono state il 27 dicembre (206 utenti) e il 1 gennaio (205 utenti). Nello stesso periodo il servizio 118 (Centrale unica del soccorso) ha risposto a 3.521 chiamate da cittadini con un problema sanitario. Le missioni con ambulanza su tutto il territorio regionale sono state 1.646 e 213 i servizi che hanno richiesto l'invio di elicottero con medico rianimatore e tecnici del Soccorso alpino valdostano a bordo. Il picco più elevato di chiamate si è verificato il 6 gennaio (288) mentre il numero più elevato di missioni è stato il 4 gennaio (116). Lo stesso giorno si è verificato il picco di missioni con eliambulanza (30).

Secondo il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, "sono numeri importanti che hanno messo e mettono tuttora a dura prova prima di tutto i colleghi che operano nei servizi di urgenza, ma anche tutta la macchina organizzativa che eroga prestazioni a valle del pronto soccorso". Oltre all'incremento delle presenze turistiche, il fenomeno è legato anche a "un peggioramento del quadro epidemiologico multifattoriale ma collegato, in questo periodo, anche all'epidemia influenzale la cui curva epidemica è stata la più imponente degli ultimi quindici anni, con un picco arrivato numerose settimane di anticipo sovrapponendosi esattamente al periodo festivo". (ANSA).