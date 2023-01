Ubriaco investì ciclista, patteggia 22 mesi

Un anno e dieci mesi di reclusione, con la sospensione condizionale: è la pena patteggiata da Fabio Agrimonti, automobilista 47enne di Sarre che il 3 luglio 2022 era stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri per lesioni stradali gravissime.

Era accusato di aver colpito e fatto cadere a terra un ciclista 47enne valdostano, Matteo Teppex, mentre guidava la sua Citroen con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al limite consentito.

L'incidente era avvenuto verso le 17.40 in regione Saraillon, ad Aosta, lungo la strada statale 27 in direzione del Gran San Bernardo. Agrimonti - in base alla ricostruzione dei carabinieri - aveva invaso la corsia opposta per effettuare un sorpasso all'altezza di una intersezione stradale. Al momento dell'incidente, Teppex viaggiava nella propria corsia; a causa dei traumi riportati era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Parini.

Dopo un periodo ai domiciliari con il permesso di lavoro, l'automobilista, assistito dall'avvocato Jacques Fosson, è poi tornato in libertà. Il fascicolo era affidato al pm Luca Ceccanti. L'udienza si è svolta a novembre davanti al gup di Aosta Davide Paladino.