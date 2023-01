Bollo auto non pagato, chiesti 4 mln con 22 mila sanzioni

La Regione Valle d'Aosta ha emesso gli avvisi di accertamento, irrogando le relative sanzioni, per i proprietari di 22.487 moto e autoveicoli non in regola con il pagamento della tassa automobilistica nel 2021. Le entrate attese sono di 4 milioni 109 mila euro, cifra che oltre le tasse comprende interessi, sanzioni e spese di notifica. A breve saranno estratti dall'archivio informatico regionale delle tasse automobilistiche anche i nominativi dei proprietari di autocarri non in regola. Proprio lunedì scorso la giunta regionale ha approvato uno schema di accordo con l'Aci per proseguire nel biennio 2023-2024 l'"attività finalizzata alla conoscenza ed al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale connessi ai tributi sui veicoli".