Boom per lo sci in Valle d'Aosta, oltre un milione di passaggi

Un fatturato di 39 milioni di euro, cresciuto del 17% rispetto all'anno scorso e del 20% rispetto alla media delle ultime 3 stagioni invernali, e un'affluenza di un milione e 18.186 passaggi, con aumento dell'11% rispetto alla stagione passata e del 7% rispetto alla media delle ultime 3 stagioni invernali: è il bilancio della prima parte della stagione turistica invernale in Valle d'Aosta, che è stato comunicato dalla Regione e dall'Associazione valdostana impianti a fune. I dati si riferiscono al periodo fino all'8 gennaio.

"Tali dati, seppur parziali, ci fanno sperare nella buona prosecuzione della stagione sciistica. Malgrado la complessa situazione climatica e ambientale che tutta la montagna sta vivendo, la Regione Valle d'Aosta, grazie a un'efficace programmazione degli investimenti sugli impianti a fune, per renderli sempre più performanti, ha potuto rappresentare una grande opportunità per il territorio, creandone le migliori condizioni per lo sviluppo socio-economico", affermano l'assessore Luigi Bertschy e il presidente Avif, Ferruccio Fournier.