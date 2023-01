Lotteria Italia: in Valle d'Aosta una vincita da 20 mila euro

(ANSA) - AOSTA, 07 GEN - E' stato venduto in Valle d'Aosta uno dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. Il tagliando (C 336188) di terza categoria, che vale 20 mila euro, è stato acquistato nel capoluogo regionale.

Secondo quanto riferisce agiprononews, sono 15.080 i biglietti venduti in Valle d'Aosta per l'edizione 2022 della Lotteria Italia, in calo del 2,79% rispetto ai 15.500 staccati nell'edizione precedente, quando un altro tagliando valso 20 mila euro era stato venduto ad Ayas. (ANSA).