Siccità: manca acqua a Nus, sindaco chiede di evitare sprechi

(ANSA) - AOSTA, 05 GEN - Il sindaco di Nus, Camillo Rosset, chiede a "tutta la popolazione di non sprecare l'acqua e di utilizzarla con attenzione". Le cause, si legge in un avviso, sono "la mancanza di precipitazioni e la carenza di acqua nelle vasche dell'acquedotto".

Non è la prima volta che, negli ultimi mesi, emergono problemi su questo fronte nel comune della media Valle d'Aosta.

Lo scorso agosto un'ordinanza aveva temporaneamente dichiarato non potabile l'acqua distribuita dall'acquedotto, rendendo necessaria la bollitura per il consumo. (ANSA).