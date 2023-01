Saldi: Federmoda, con turisti buona partenza in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 05 GEN - "I saldi sono partiti bene, c'è interesse, vedo che un po' tutti i negozi hanno la loro clientela. Trovo che ci sia un po' più di voglia di andare per negozi, la mia impressione è che siamo quasi tornati agli anni belli", prima della pandemia da Covid. Così Francesco Napoli, presidente di Federmoda Valle d'Aosta, commenta l'avvio della stagione delle vendite a prezzi scontati, iniziata nella regione alpina martedì 3 gennaio.

Un avvio anticipato considerato positivo perché "è importante partire subito dopo le feste, specialmente per noi che siamo in una zona turistica. Posticipare i saldi vuol dire indurre i turisti a fare acquisti al rientro nelle loro città, oltre a rischiare di far spostare i valdostani nelle regioni vicine".

In Valle d'Aosta le date e le modalità delle stagioni dei saldi sono regolate da legge regionale: "A fine periodo saldi il nostro pensiero - anticipa Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta - è di conoscere quali sono gli input dei nostri associati per capire se si possano fare proposte alternative. Vanno rivisti perché qualcosa sicuramente va modificato" anche perché "chi lavora sul web può fare i prezzi che vuole 365 giorni l'anno". (ANSA).