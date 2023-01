Di sera in pista con le palette da neve, multati cinque giovani

(ANSA) - AOSTA, 05 GEN - Di sera e con i mezzi battipista in azione erano sulla pista Grimod di Pila per scivolare con delle palette da neve. Durante la discesa una ragazza del gruppo si è infortunata a una gamba finendo contro le reti di protezione posizionate lungo la pista. La giovane, subito soccorso dagli agenti della polizia di Stato e dai 'pisteur secouriste', è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta.

I fatti risalgono alla serata di lunedì 2 gennaio. Nei confronti dei cinque giovani è scattata una sanzione amministrativa da parte della polizia, in quanto sono scesi sulla pista chiusa e in orario notturno, in una situazione pericolosa dato che i mezzi battipista erano già in azione.

