Torna Skialp'Xperience, lo sci alpinismo diventa social

Riparte nel 2023 con la terza edizione consecutiva l'evento social di scialpinismo Skialp'Xperience.

La formula valorizza il territorio attraverso la 'foto di vetta' degli scialpinisti, che diventano i protagonisti nella promozione di itinerari nei comuni di Valgrisenche, Rhêmes-Notre-Dame, La Salle, Ollomont e Bionaz. I partecipanti scattano in cima a ogni itinerario un selfie inquadrando anche la targhetta che è stata posta con l'indicazione del luogo, dell'altitudine e della località. Il passo successivo è il post della foto sul proprio profilo Instagram/Facebook con l'hashtag #skialpxperience.

La partecipazione è gratuita: è sufficiente compilare il modulo sul sito e scegliere e percorrere gli itinerari senza vincoli di classifiche, tempi di percorrenza e numero di itinerari percorsi (ne basta uno solo).

Iscrizioni, regolamento completo e elenco itinerari sono disponibili sul sito www.skialpxperience.it Nel corso delle prime due edizioni, nonostante il contesto di pandemia, sono state registrate quasi 400mila interazioni sui social. Inoltre Skialp'Xperience è stato premiato a livello nazionale con la Bandiera verde di Legambiente.

Per il 2023 sono stati aggiunti altri itinerari ed ampliate le collaborazioni. La festa finale si svolgerà a Rhêmes-Notre-Dame il 16 aprile 2023, con la consueta estrazione dei premi per i partecipanti presenti.