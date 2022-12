Furti nella notte in due locali di Aosta

Due locali di Aosta sono stati visitati dai ladri nella notte. A essere colpiti sono stati il Laboratorio Latini di via Aubert e lo Star caffè di via Saint-Martin-de-Corléans.

Il bottino deve ancora essere quantificato con esattezza ma in base a una prima stima si tratterebbe del fondo cassa, quindi di qualche centinaia di euro. Sul posto, per i rilievi del caso, interviene la polizia scientifica. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura di Aosta.