Energia: Cva acquisisce 3% di Bonifiche ferraresi per 12 mln

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - Il gruppo Cva ha sottoscritto l'acquisto di quote di partecipazione pari al 3% del capitale sociale della Bonifiche ferraresi spa Società agricola ('Bonifiche ferraresi') per 12 milioni di euro.

L'operazione, in linea con il processo di diversificazione del gruppo delineato dal piano strategico di Cva 2022-2026, rientra - fa sapere Cva in una nota - "in un più ampio Accordo di investimento che prevede la creazione di una partnership strategica esclusiva, finalizzata allo sviluppo di una pipeline agrivoltaica sulle aree del Gruppo Bf".

L'integrazione delle competenze agricola ed energetica dei due gruppi industriali "consentirà uno sviluppo progettuale di qualità in ambito rinnovabile, contribuendo significativamente al processo di transizione energetica, così come previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) e dalla strategia di decarbonizzazione e transizione energetica sostenuta dall'Unione europea con 'RepowerEu'". (ANSA).