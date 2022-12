Sci: a Les Gets stop sigarette in pista, 'primi in Europa'

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - Vietato fumare lungo le piste da sci e sugli impianti di risalita: sarà un avvio di stagione invernale con forti limitazioni al tabacco nella stazione sciistica di Les Gets, in Alta Savoia (Francia). Il divieto, su disposizione del comune, scatterà sabato 17 dicembre.

"Mentre altre aree sciistiche senza tabacco esistono già da diversi anni in Nord America, Giappone e Nuova Zelanda, l'approccio di Les Gets è il primo in Europa", annuncia la stazione francese, che nell'agosto scorso ha ospitato i Campionati mondiali di mountain bike.

Saranno comunque a disposizione cinque aree fumatori per una pausa sigaretta, dotate di posacenere-sondaggio per stimolare la volontà di non gettare a terra i mozziconi di sigaretta. Nel 2022 infatti ne sono stati raccolti "più di 3.000 nel comprensorio sciistico e in paese in occasione della giornata 'Montagna pulita'. In Francia circa 20-25 mila tonnellate di mozziconi finiscono in natura ogni anno" (ANSA).