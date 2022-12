Sarà il concerto di Natale più alto del mondo quello che la famiglia Bocelli - il tenore Andrea, insieme ai figli Matteo e Virginia - terrà il 15 dicembre sulle pendici del Monte Bianco. L'esibizione - in diretta streaming su TikTok - avverrà dai 3.466 metri di Punta Helbronner, stazione di arrivo della SkyWay. La famiglia Bocelli si esibirà alle 18 sulla terrazza panoramica, trasformata in palco per l'occasione, proprio di fronte al Monte Bianco e ai suoi ghiacciai.