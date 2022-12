Bullismo omofobico e violenza di genere, evento ad Aosta

Arcigay Valle d'Aosta Queer Vda e il Centro donne contro la violenza, con il patrocinio del Comune di Aosta, propongono un incontro di sensibilizzazione con e per le scuole valdostane "sul tema della violenza di genere e del bullismo a stampo omolesbobitransafobico". L'evento 'Speciale amore. Come raccontarlo e viverlo liberamente', si svolgerà al Teatro Giacosa, ad Aosta, giovedì 15 dicembre e occuperà due moduli scolastici, dalle 9.50 alle 11.30. "Principalmente rivolto a tutte le classi degli istituti secondari di secondo grado, ma aperto anche alla cittadinanza - spiegano gli organizzatori - , sarà un incontro informale, durante il quale le moderatrici, tra cui la scrittrice Roberta Marasco, instaureranno un dialogo diretto con gli studenti e le studentesse, in maniera aperta, inclusiva e senza tabù. In un momento storico di particolare sensibilità alle tematiche contro il bullismo in ogni sua forma, l'obiettivo delle associazioni promotrici dell'incontro è aprire un dialogo con gli e le adolescenti, in contesti diversi da quello scolastico, partendo dall'opportunità di avere un'autrice di blog e libri per giovani dove sono affrontate tematiche riguardanti ogni forma di discriminazione ed esclusione".

Roberta Marasco, milanese trapiantata in Spagna, è traduttrice, autrice e ghost-writer. I suoi romanzi sono stati tradotti in Polonia, Germania, Bulgaria e Olanda. Ha curato i testi di 'Quello che le donne dicono', presentato da Fiorella Mannoia. Con il blog Rosapercaso si occupa di questioni di genere e di femminismo. Condurrà l'evento insieme alle attiviste valdostane Alice Sartore e Romaine Pernettaz. Le classi interessate possono inviare una e-mail ad aosta@arcigay.it.