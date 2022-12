Credito: da Finaosta due mutui a tasso agevolato per imprese

Finaosta lancia due misure a sostegno delle imprese valdostane.

'Consolidamento sostenibile' è un mutuo a tasso agevolato, della durata massima di 10 anni, rivolto alle piccole e medie imprese che vogliano consolidare uno o più debiti verso il sistema creditizio. E' rivolto alle piccole e medie imprese dei settori dell'agricoltura, del commercio, del turismo, dell'artigianato, dei servizi e dell'industria, oltre ai liberi professionisti.

"Prevediamo un tasso ancor più agevolato per coloro che vorranno raggiungere un obiettivo tra una lista di criteri Esg (ambientale, sociale e di buon governo della propria azienda)", ha detto in conferenza stampa Mattia Sisto, dirigente dell'area amministrazione, finanza e credito di Finaosta. "Era importante sensibilizzare le nostre imprese per avere una sensibilità in questa direzione", ha aggiunto Nicola Rosset, presidente della finanziaria. Per questa misura Finaosta mette a disposizione 10 milioni di euro e ogni impresa potrà ottenere tra i 30 mila e i 500 mila euro. La domanda potrà essere presentata, anche tramite Alpifidi o Confidi Centro Nord, dal prossimo lunedì 2 gennaio.

La seconda misura, 'Grandi operazioni', è invece un mutuo della durata massima di 20 anni, a tasso agevolato, dedicato al finanziamento di investimenti o al loro consolidamento. E' destinato alle grandi imprese e ai liberi professionisti. La domanda potrà essere presentata da lunedì 12 dicembre e la concessione rimane subordinata alla valutazione del merito creditizio e della valutazione delle garanzie. Per questa misura Finaosta mette a disposizione 25 milioni di euro. Ogni impresa potrà ottenere un finanziamento tra 500 mila e 8 milioni di euro.