Medico trovato morto, disposta autopsia

La procura di Aosta ha deciso di disporre l'autopsia per stabilire le cause della morte di Andrea Calcaterra, il medico di 51 anni di Trecate (Novara) trovato morto nei boschi di Arnad, venti giorni dopo la sua scomparsa.

L'incarico sarà affidato dal pm Luca Ceccanti al medico legale Serena Curti.

Secondo gli inquirenti al momento non sono emerse ipotesi delittuose all'origine del decesso.

Calcaterra era collaboratore alla Casa della Salute di Sandigliano, nel biellese, e al centro medico Sant'Ambrogio, a Novara, e dirigente medico in Radiodiagnostica all'Aou 'Maggiore della Carità' di Novara.

Nel giorno della sua scomparsa il passaggio della sua auto era stato segnalato al casello di Verrès. Il veicolo, una Volkswagen Tiguan grigia, è stato ritrovato ieri mattina dai carabinieri dopo la segnalazione di una persona che era nella zona. Poco distante, in un dirupo, è stato individuato il corpo.