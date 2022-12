Cime bianche: Bertschy a presidente Cai, chiediamo più rispetto

"Al presidente del Cai Antonio Montani chiedo di avere più rispetto per le istituzioni della montagna". Lo ha detto Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, intervenendo all'assemblea dell'Uvgam, a cui ha preso parte anche lo stesso Montani. Il riferimento è alla contrarietà del Cai nei confronti dell'ipotesi di collegamento funiviario tra Ayas e Cervinia, nel vallone delle Cime Bianche.

"Siamo - ha aggiunto Bertschy - in una fase di discussione. Ci è dispiaciuto ricevere per posta dal presidente una nota corretta, legittima, da parte sua. Avremmo gradito avere un incontro di persona con lei. Le chiediamo questa attenzione, parliamone. Il Consiglio regionale sta audendo tutti. Valutiamo insieme qual è il nostro futuro, però lasciateci ragionare insieme al nostro popolo, senza pensare che non siamo in grado di pensare a cosa è buono per noi e per il nostro futuro".