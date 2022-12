Caveri, su cultura e istruzione non bisogna risparmiare

"Sulla cultura e sull'istruzione non bisogna risparmiare risorse, continueremo a dare attenzione a questi giovani. Ci saranno altre novità importanti per il Conservatoire". Lo ha detto l'assessore regionale Luciano Caveri all'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 del Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

"Il nostro Conservatoire si propone come ponte - ha detto Giovanna Sampietro, presidente del consiglio di amministrazione del Conservatoire - per esperienze di portata nazionale e internazionale". Ha aggiunto Marinella Tarenghi, direttrice dell'Istituto: "È stato aumentato il numero dei partner europei per il progetto Erasmus+, mentre diversi studenti, docenti e personale di segreteria hanno usufruito della mobilità verso altre istituzioni europee, ampliando le proprie conoscenze e il confronto con analoghe realtà. Nelle tre sessioni di laurea del 2022, 24 studenti hanno conseguito il diploma accademico di primo livello e 7 quello di secondo. Non ci siamo sottratti all'obbligo morale di accogliere tre studenti ucraini che per poter seguire il percorso di studi sono stati costretti ad abbandonare il loro paese; abbiamo inoltre avuto un incremento di richieste da parte di studenti cinesi".