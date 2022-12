Bccv tesoriere degli Enti locali della Valle d'Aosta

La Banca di credito cooperativo valdostano si è aggiudicata tutti i bandi per la gestione delle tesorerie dei 73 Comuni valdostani (escluso il capoluogo regionale) e delle otto Unités des Communes. Lo ha comunicato l'istituto bancario.

In una nota la direzione generale della Bccv "evidenzia ancora una volta, anche attraverso questa azione, l'impegno a rappresentare e diventare punto di riferimento per la comunità locale attraverso la propria vicinanza al territorio nelle sue diverse declinazioni: gestire un servizio di tesoreria consiste in un complesso sistema di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie".