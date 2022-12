Covid, in Valle d'Aosta cala incidenza ma salgono i ricoveri

Cala l'incidenza di nuovi casi di Covid in Valle d'Aosta ma aumentano i ricoveri e si registra un altro decesso. In base ai dati diffusi settimanalmente dal ministero della Salute, dal 25 novembre al primo dicembre l'incidenza è stata di 265,9 per 100 mila abitanti (328 casi in totale) mentre la settimana precedente si era attestata a 304,9 (376 casi in totale). L'attuale media nazionale è di 386.

Con il 17,9% la Valle d'Aosta è una delle sette regioni a registrare un'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari da parte di pazienti Covid sopra la soglia di allerta, fissata al 15%. L'occupazione di posti letto in terapia intensiva si attesta al 2,9% (media italiana di 3,2%).

Dal bollettino di aggiornamento settimanale diffuso dall'amministrazione regionale, emerge che le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 794, una in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoveri ospedalieri sono saliti da dieci a 13, la terapia intensiva non è più Covid free (si registra un caso) e tra giovedì e venerdì c'è stato un altro decesso, che porta il totale dall'inizio della pandemia a 560.