Auto si ribalta a Verrès, due giovani in pronto soccorso

Un'auto si è ribaltata sulla strada statale 26 all'altezza di Verrès, in località Torille. A bordo c'erano due giovani valdostani: il conducente, di 22 anni, e la passeggera, di 24. Entrambi sono stati portati dal 118 all'ospedale di Aosta dove le loro condizioni sono in fase di diagnosi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, professionisti e volontari, e i carabinieri per i rilievi del caso. Un altro incidente è avvenuto sull'autostrada A5, direzione sud, all'altezza del comune di Montjovet, dove sono segnalate delle code.