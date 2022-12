Lavevaz, intesa per dare peso a conferenza Regioni

"La firma di un'intesa che, insieme al Presidente Mattarella, istituzionalizzerà il ruolo della Conferenza delle Regioni nei rapporti tra i territori e l'amministrazione centrale rappresenta un passaggio istituzionale rilevante. Credo che questo passo possa dare significato e peso a un organismo importante di confronto tra i territori e lo Stato, che non potrà però sostituire il rapporto sancito dalle leggi vigenti e soprattutto dagli Statuti speciali che costituiscono l'ossatura del rapporto costituzionale tra la Valle d'Aosta e il Governo centrale". E' quanto dichiara, in una nota, il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, alla vigilia della prima edizione de "L'Italia delle Regioni", evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza, l'identità e la specificità dei territori italiani in programma il 5 e 6 dicembre a Milano e Monza.