Beppe Cuc confermato presidente maestri sci Vda

La territorialità delle scuole, il ruolo del maestro, la possibilità di lavorare anche al di fuori della stagione invernale - con l'auspicata istituzione della figura dell'accompagnatore di media montagna - e l'importanza del progetto per l'insegnamento dello sci alle persone con disabilità: sono stati i principali argomento del discorso all'assemblea generale dei maestri di sci della Valle d'Aosta da parte del presidente Beppe Cuc, 64 anni, di Aymavilles, maestro di sci a La Thuile. Unico candidato, è stato rieletto al vertice dell'associazione per acclamazione. Il mandato durerà quattro anni. Cuc è anche attuale presidente del collegio nazionale dei maestri di sci.

Nel suo intervento, l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, ha difeso il settore dello sci: "Quali sono le alternative di chi è contrario? Quale altra attività può dare lavoro a 1.000 persone durante la stagione invernale, ai maestri di sci, al settore della ristorazione e alla ricettività?". L'assessore al Turismo e sport, Jean Pierre Guichardaz, confermando la volontà dell'amministrazione regionale di istituire la figura dell'accompagnatore di media montagna, ha aggiunto: "Noi abbiamo fatto investimenti che a prescindere dalla neve permetteranno la pratica dello sci ad alte quote: il rinnovamento degli impianti sciistici va in questa direzione".