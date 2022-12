Turismo, Vda lancia spot invernale: 'La felicità ritrovala qui'

"Valle d'Aosta. La felicità ritrovala qui". E' lo slogan con cui la regione alpina lancia il suo spot televisivo per la campagna di promozione turistica invernale rivolta al mercato italiano. E' "la conclusione della narrazione di un ciclo, di un posizionamento, che è quello che abbiamo cercato di fare in questi due anni. Ormai la Valle d'Aosta è un brand conosciuto. Dopo il lavoro fatto sulla creazione della reputazione" ha detto in conferenza stampa l'assessore al Turismo, Jean Pierre Guichardaz, "nessuno ci confonde più con la Valvenosta" Lo spot, di 30'', sarà diffuso dal 4 dicembre, per tutto il mese, sulle reti del digitale terrestre di Rai, Mediaset, Discovery, Sky e su La7, per un totale di 857 passaggi. Sarà, inoltre, presente sul sito di Skytg24 (per un totale di 600.000 impressions), su Youtube, sui canali social e sui siti dell'amministrazione regionale. "E' nato come progetto a medio termine ed è stata positiva la continuità degli interlocutori.

La Valle d'Aosta aveva spesso comunicato ma in maniera frammentata, non mettendosi a sistema", ha sottolineato Valeria Allievi, dell'agenzia pubblicitaria White Red & Green di Milano, a cui si è rivolto l'assessorato al Turismo e che per 22 anni ha curato anche le campagne per l'Alto Adige. "Gli spot - ha aggiunto - hanno funzionato perché hanno prodotto un risultato di percepito, di vissuto, di rilevanza e posizionamento. Questo percorso che oggi si conclude dovrà aprire una nuova porta: un lavoro strutturato come questo ripaga a tutti i livelli".

Nell'estate 2021 lo slogan era stato 'Lo spazio ritrovalo qui', nell'inverno 2021 'L'emozione ritrovala qui', la scorsa estate 'Il tempo ritrovalo qui'.