Fontina, assegnati i Modon d'or ai tre migliori produttori

Dopo l'ultima seduta di assaggio da parte della giuria di eccellenza, sono stati definiti i nomi dei vincitori dei tre Modon d'or e delle sette Médailles d'or del Concorso Modon d'or 2022 per la migliore Fontina Dop di alpeggio. Lo comunica l'assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali.

I tre Modon d'or sono stati assegnati a Brunet et Lavy s.s.

(Alpeggio Morgnoz, Sarre), Frères Béthaz s.s. agricola di Rosella Frachey (Alpeggio Vieille, Valgrisenche), Società agricola frères Pinet (Alpeggio Chatellard, Torgnon).

Le sette Médailles d'or vanno a: Azienda agricola Les Cretes di Rino Favre & c s.s.(Alpeggio Larveusse, Doues), Chatelair s.s. agricola (Alpeggio Les Moffes - Doues), La Vignettaz di Fulvio Chabloz & c s.s. (Alpeggio Plan de l'Eyve, Gressan), Giovanna Papa (Alpeggio Leytanaz, Saint-Nicolas), Società agricola frères Diémoz (Alpeggio La Baou - Saint-Rhémy-en-Bosses), Ronny Vial (Alpeggio Pierrey, Nus), Volget s.s. agricola (Alpeggio Flassin, Saint-Oyen).

La premiazione si svolgerà venerdì 2 dicembre nella Grandze del Castello di Aymavilles. Ai tre vincitori del Modon d'or sarà assegnato un incentivo di 1.000 euro, mentre per le sette Médailles d'or sarà di 700 euro.

Dai primi giorni di dicembre, sarà possibile acquistare o degustare le forme vincitrici del concorso presso esercizi, alberghi e ristoranti della regione o comperarle su alcuni siti di e-commerce.