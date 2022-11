Scivola mentre cerca vischio a Saint-Denis, morto 80enne

(ANSA) - AOSTA, 28 NOV - Un uomo è morto a Saint-Denis cadendo da una costone di roccia dove stava salendo per raccogliere del vischio. La vittima è Bruno Viviano, 80 anni, di Aosta.

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio, verso le 16.

Insieme alla moglie aveva raggiunto in auto il territorio del comune noto anche per la raccolta e la festa del vischio.

Fermatosi in un'area accanto alla strada regionale per raccogliere la pianta tipica delle feste natalizie, è salito lungo una scarpata. Quindi è scivolato, cadendo per circa tre metri, e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto della regionale. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).