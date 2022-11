Sci nordico: Pellegrino esulta "ho giocato bene le mie carte"

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Non mi aspettavo questo piazzamento.

Partendo ventesimo nel passo pattinato, puntavo a rimanere agganciato al gruppetto a cui appartenevo per giocarmi una posizione intorno alla decima al traguardo". Federico Pellegrino non nasconde la soddisfazione per il podio strappato nella 20 km a inseguimento di coppa del mondo. "Alla fine del primo giro mi sono accorto di avere sci veloci e gambe ottime - spiega il campione valdostano -, mi sono detto di provarci e ogni giro che passava continuavo a stare bene. All'ultimo passaggio ho pensato a rimanere agganciato e poi a prendere il treno giusto, perché tutti volevano stare davanti ma non nelle primissime posizioni.

Ho giocato bene le mie carte, sono arrivato ai piedi della salita finale nella posizione ideale. Dietro qualcuno nel provare a recuperare terreno ha dovuto andare fuori pista, so che Halfvarsson sarà sicuramente deluso e lo capisco bene, perchè a Lahti neanche un anno fa mi hanno squalificato per lo stesso motivo, tuttavia le regole ci sono e bisogna osservarle.

Sono contento perchè già con il quarto posto ero soddisfatto, ora con il podio è decisamente meglio". (ANSA).